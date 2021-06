Finnlands Topangreifer Teemu Pukki ist nach seiner Knöchelverletzung bereit für das Auftaktspiel gegen Dänemark. "Ich habe die letzten anderthalb Wochen normal trainiert und im Testspiel 30 Minuten gespielt", sagte der 31-Jährige auf der Pressekonferenz: "Ich hatte dabei keinerlei Probleme mit dem Knöchel. Ich werde bereit sein so viel zu spielen, wie der Trainer es mir erlaubt."

Pukki (M.) nach Verletzung bereit für Startelfeinsatz

Der Mittelstürmer hatte sich am 1. Mai in Diensten seines Vereins Norwich City einen Bänderriss zugezogen. Zum Auftaktspiel am Samstag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) werden mehrere Tausend finnische Fans in Kopenhagen erwartet, die erstmalige EM-Qualifikation hat in der Eishockey-Nation für einen kleinen Fußball-Hype gesorgt.

"Wir haben so viele Bilder, Videos und sogar Songs bekommen", führte Pukki aus: "Es gibt in Finnland im Moment ein kleines Fußballfieber." Die Aufregung sei im Zuge dessen schon etwas größer als normal, gab Trainer Markku Kanerva zu. "Aber die Spieler haben keine Angst. Sie sind bereit auf höchstem Niveau zu performen", sagte der 57-Jährige.

Das werde auch nötig sein, erwartet Kapitän Tim Sparv. "Die Dänen haben keine großen Schwächen. Sie haben offensiv große Namen. Wenn man denen Zeit und Platz lässt, kann es sehr gefährlich werden. Unser Defensivspiel wird der Schlüssel sein, um Erfolg zu haben", erklärte der 34-Jährige: "Wenn wir ein gutes Ergebnis wollen, müssen wir auf dem höchsten Niveau spielen."

SID