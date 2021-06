Fußball-Nationalspielerin Sydney Lohmann von Meister Bayern München hat im Länderspiel gegen Chile am Dienstag (0:0) eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten. Wie ihr Verein nach Untersuchungen in München am Donnerstag mitteilte, fällt die Mittelfeldspielerin voraussichtlich mehrere Wochen aus.

Sydney Lohmann fällt verletzungsbedingt aus

Lohmann war beim Testspiel zum Saisonabschluss in Offenbach erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden, musste aber wegen der Blessur bereits in der 77. Spielminute wieder vom Platz.

SID