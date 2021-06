Der frühere Bundesliga-Profi Alexander Baumjohann hat seinen zweiten Titel in der australischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Der 34-Jährige unterlag mit dem FC Sydney dem Melbourne City FC im Play-off-Endspiel mit 1:3 (1:1).

Baumjohann (links) verpasst zweiten Titel (Foto: SID)

Dem zur internationalen City Football Group gehörenden Team aus Melbourne gelang im eigenen Stadion vor 15.000 Zuschauern die Revanche für die 0:1-Finalniederlage vor einem Jahr.

Melbourne war als Tabellenerster der Hauptrunde in die Play-offs gegangen, doch im Finale trafen zunächst die Gäste aus Sydney in Person von Kosta Barbarouses (21.). Im Anschluss schlug der Pokalsieger von 2017 jedoch durch Nathaniel Atkinson (23.), Scott Jamieson (45.+1) und Scott Galloway (90.+3) zurück und sicherte sich den ersten Meistertitel seiner noch jungen Vereinsgeschichte.

2014 hatte die City Football Group um Scheich Mansour 80 Prozent der Anteile am Fußballklub Melbourne Heart erworben. Im Zuge dessen wurde der Verein umbenannt und mit einem neuen Logo versehen. Baumjohann spielt seit drei Jahren in Down Under, in der Bundesliga spielte er unter anderem für Schalke 04 und Bayern München, 2010 gewann er mit den Bayern das Double.

SID