Titelverteidiger Brasilien ist für den Sportwettenanbieter bwin der Top-Favorit in der entscheidenden Phase der Copa America. Mit einer Quote von 1,70 ist die Elf um Superstar Neymar vor Lionel Messis Argentinien (Quote 3,30) und den von den beiden Top-Stürmern Edinson Cavani und Luis Suarez angeführten Uruguayern (Quote 9,00) notiert. Das Finale der Copa America wird am 10. Juli ausgetragen.

Brasilien ist für bwin Top-Favorit bei der Copa America (Foto: SID)

Brasilien ist laut bwin am Freitag im Viertelfinale mit einer Siegquote von 1,36 auch klarer Favorit gegen Chile (Quote 8,50). Gleiches gilt für Argentinien am Samstag mit einer Siegquote von 1,42 gegen Außenseiter Ecuador (Quote 7,75).

SID