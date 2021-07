Die Regulierung des deutschen Online-Casino-Marktes führt aktuell zu sehr viel Unverständnis und Missmut, sowohl bei Spielern als auch bei Glückspiel-Anbietern. Durch die neu geltenden Einschränkungen wird der Spielspaß in Zukunft stark beeinträchtigt werden, was wiederum weniger Gewinn für die Betreiber bedeutet. Vor allem die sogenannte 5-Sekunden-Regel stößt vielen Spielern sauer auf, da diese sich vor allem auf den Spielfluss negativ auswirkt.

Bild von Aidan Howe auf Pixabay

Die 5-Sekunden-Regel sieht vor, dass zwischen jedem Spin an einem Slot (egal ob vor Ort oder online) mindestens 5 Sekunden Zeit vergehen müssen, ehe der Spieler wieder drehen darf. Im Grunde genommen bedeutet dies das Aus für schnelles Spielen bzw. Autoplay – längeres Warten vor dem Bildschirm, vor allem während Phasen, in denen es statistisch gesehen einmal nicht so gut läuft, sind somit vorprogrammiert. Es gibt zwar noch genügend Online-Casinos, in denen diese Regel nicht angewendet wird, aber dazu später mehr.

Die Frage ist jetzt natürlich, warum diese neue Regel überhaupt eingeführt wurde, wenn sie auf dem ersten Blick eigentlich sowieso nur negative Auswirkungen zur Folge haben kann. Der Grund dafür liegt in der Regulierung des deutschen Online-Glückspielmarktes, denn seit Juni dieses Jahres gilt der neue deutsche Glückspielstaatsvertrag.

Seit dem Oktober 2020 gibt es für Glückspielanbieter unter Berücksichtigung strenger Auflagen sowie Reglementierungen die Möglichkeit, eine Lizenz für den deutschen Markt zu erhalten. Die 5-Sekunden-Regel ist teil dieser Lizenzvorgaben und mit Sicherheit der unangenehmste Einschnitt für alle Online-Casinos. Die Regel wurde eingeführt, um die Zeitdauer zwischen einzelnen Spins bewusst zu verlängern. Dies soll Spieler dazu bewegen, nicht zu viel Kapital innerhalb des Casinos auszugeben, was wiederum Gewinneinbußen für die Anbieter zur Folge hat, dafür aber die Lizenz ermöglicht. Casinos, welche sich nicht an die neue Regelung halten wollen, bekommen auch keine Lizenz für Deutschland.

Trotzdem bieten diese aus deutscher Sicht „unlizenzierten“ Casinos dem Spieler natürlich jetzt enorme Vorteile. Zum Ersten sind diese Anbieter, die ihren Sitz zum Beispiel auf Malta haben, natürlich nicht ohne Lizenz. Sie besitzen meist EU-Lizenzen und offerieren natürlich ein genauso großes Maß an Seriosität und Sicherheit wie in Deutschland lizenzierte Casinos. Der Hauptvorteil ist natürlich, dass es bei Anbietern ohne 5-Sekunden-Regel zu keinerlei zeitlichen Verzögerungen während der Spins kommt, da vor allem Autoplay- als auch Turbo-Funktion weiterhin nutzbar sind. Des Weiteren sind alle gängigen Slots und auch Tischspiele weiterhin verfügbar. Die Limits bei Einzahlungen bzw. einzelnen Wetten sind wesentlich höher und sensible Daten wie Wettbeträge bzw. Setzverhalten werden auch nicht an staatliche Institutionen weitergegeben, wie es in Deutschland mittlerweile der Fall ist.

Als einzige Nachteile bleiben eben, dass bei eventuellen Streitfällen keine Regulierungsbehörde einschreiten kann, um diese juristisch zu klären, bzw. dass es für Spieler, welche eindeutiges Verhalten einer Spielsucht aufweisen, keine Einzahlungssperren gibt. Diese Nachteile sind eigentlich seit Anbeginn des Onlineglückspiels existent und die meisten Casino-Spieler (als auch Regierungen) haben sich daran auch nie gestört.

Fakt ist, dass in den Casinos ohne 5-Sekunden-Regel der massive Eingriff in den Zeitabstand zwischen einzelnen Setzrunden wegfällt und dadurch die Spielerfahrung weiterhin positiv und actionreich bleibt, während Spielern in deutschen Casinos jetzt extrem viele „leere“ Minuten vor dem Bildschirm erwarten. Außerdem ist die Spielauswahl eine wesentlich breitere, wenn man es mit den aktuellen Portfolien jener Anbieter mit 5-Sekunden-Regel vergleicht.

Wer also weiterhin nicht auf Action und Vielfalt bei Slot-Maschinen oder Tischspiel-Klassikern wie Black Jack oder Roulette verzichten möchte, für den haben wir hier zum Abschluss noch eine Liste mit Online-Casinos ohne 5-Sekunden-Regel erstellt, um der aufkeimenden Tristesse innerhalb der in Deutschland lizensierten Casinos zu entgehen.