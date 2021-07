Die Leistung der Österreichischen Nationalmannschaft war im Grunde gar nicht so schlecht und sowohl das Torfest gegen Nord Mazedonien als auch der knappe Sieg gegen die Ukraine können sich sehen lassen. Im Achtelfinale gegen Italien wollte es zwar nicht klappen, aber alles in allem lieferte Österreich zumindest keine Enttäuschung wie bei der vergangenen Europameisterschaft ab. Trotzdem ist es nun vorbei und Österreich ausgeschieden, weswegen die Frage besteht, wer sich denn nun den Titel holt. Einer der Favoriten, welcher auch im malinacasino hoch gehandelt wurde, ist weiterhin dabei, aber so oder so bleibt es spannend.

England

Die wohl besten Aussichten auf den Titel hat ohne Frage England, denn es lässt sich nun mal nicht bestreiten, dass der große Favorit vieler Buchmacher bisher eine beachtliche Leistung hinlegen konnte. Im Viertelfinale war die Ukraine chancenlos und auch Deutschland konnte sich nicht gegen die Engländer behaupten. Bleiben nur noch Dänemark oder Italien/Spanien. Eine einfache Reise wird es nicht sein, aber die Chancen auf den Titel stehen bestens. Hinsichtlich des Kaders kann man den Engländern in jedem Fall nichts vorwerfen. An Stars mangelt es nicht und neben dem exzellenten Angriff mit Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford und Harry Kane kann die Nationalmannschaft der Engländer auch mit einer starken Verteidigung punkten. Zudem sollte erwähnt werden, dass sowohl das Halbfinale als auch das Finale zu Hause ausgetragen wird. Der große Traum des Titelgewinns könnte also endlich Realität werden. Unverdient wäre es mit Sicherheit nicht.



Italien

Zwar verpasste Italien die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018, aber seit damals hat sich einiges geändert. Die Qualifikation für die EM war ordentlich und die Leistungen während des Wettbewerbs können sich sehen lassen. Die Leistung gegen Österreich war gut und auch wenn die Belgier keine schlechte Leistung ablieferten, konnten sie sich nicht gegen die Italiener behaupten. Mit Spanien wartet allerdings ein starker Gegner und es lässt sich nur schwer sagen, wer als Sieger aus der Partie hervorgehen wird. Schlecht sieht es in jedem Fall nicht aus, denn wie auch England kann Italien mit einigen hervorragenden Spielern punkten, darunter Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Nicolò Barella und Alessandro Bastoni.



Spanien

Die Spanier sind zurück und obwohl es gegen die Schweizer knapp war, sind die Leistungen in der bisherigen Europameisterschaft solide. Spanien ist definitiv ein Gegner, den die Italiener nicht unterschätzen sollten. Mit Mikel Oyarzabal, Pedri Marcos Llorente, Rodri und Koke hat Spanien einige der weltbesten Spieler vorzuweisen. Zudem ist die Mannschaft inzwischen defensiv weit besser aufgestellt, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Ein Titelgewinn ist nicht auszuschließen.



Dänemark

Eine der wohl größten Überraschungen dieser Europameisterschaft ist, dass Dänemark im Halbfinale steht. Zwar wartet mit England ein schwerer Gegner, aber der Traum vom Titelgewinn bleibt. Dänemark mag zwar nicht annähernd so viele Stars wie England, Italien und Spanien haben, aber manchmal gibt es beim Fußball Überraschungen. Wird Dänemark der nächste Europameister? Es ist vielleicht etwas unwahrscheinlich, aber die Leistung gegen Tschechien war beachtlich und ausgeschlossen ist es mit Sicherheit nicht.

Foto: Dostal