Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will ihr Engagement gegen Wettmanipulation verstärken. Das Exekutivkomitee beschloss am Sonntag während einer Sitzung vor dem EM-Finale in London entsprechende Maßnahmen. Aufklärung, Ermittlung und Prävention sollen im Vordergrund stehen.

Die UEFA verstärkt den Kampf gegen Wettmanipulation (Foto: SID)

Die Mitgliedsverbände müssen zu diesem Zweck von der Saison 2022/23 an die Stelle des "Football Social Responsibility Officers" einführen, einer Person, bei der alle Fäden im Kampf gegen Wett- und Spielmanipulation zusammenlaufen. Die UEFA bietet dafür eine Teilfinanzierung an. Einzelne Projekte sollen gesondert gefördert werden.

SID