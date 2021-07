Aus der Partnerschaft zwischen dem deutschen Unternehmen HAPPYBET und dem italienischen Unternehmen Snaitech geht ein sehr wettbewerbsfähiger Akteur für den deutschen Sportwettenmarkt hervor. Das Abkommen markiert nicht nur die Zukunft der beiden Unternehmen, sondern auch die der gesamten Branche auf nationaler Ebene.

Ein produktiver Knowhow-Austausch für beide Unternehmen: HAPPYBET war eines der ersten Unternehmen, das 2020 in Deutschland eine Sportwettenlizenz erhielt. In diesem Jahr erzielte das deutsche Unternehmen einen Umsatz von mehr als 19 Millionen Euro, mit 100 Mitarbeitern und 200 Spielstellen. Snaitech hingegen, mit CEO Fabio Schiavolin an der Spitze, ist ein hochstrukturiertes Unternehmen mit einem Umsatz von 523 Millionen Euro im Jahr 2020 und mehr als 2100 Wettzentren auf italienischem Territorium.

Das neue Unternehmen wird in einem Umfeld von wachsendem Interesse am digitalen Glücksspiel tätig sein, einem wachsenden Sektor, der gleichzeitig Gegenstand neuer Vorschriften ist. Eine Situation, die der des italienischen Sportwettenmarktes in den frühen 2000er Jahren sehr ähnlich ist, die Snaitech daher sehr gut kennt. Auch deshalb besteht großes Vertrauen in das Projekt und die Bereitschaft, diese Welle zu reiten, indem man eine Spitzenposition in der Branche erreicht.

Die Vereinigung zwischen den beiden Unternehmen findet unter dem Dach des multinationalen Unternehmens Playtech statt, das Eigentümer der beiden Marken ist und fest an die guten Erfolgsaussichten dieses gemeinsamen Weges glaubt. Das deutsche Unternehmen änderte seinen Namen von HPYBET in HAPPYBET, mit seinem Logo- und Bildwechsel. Ein neues Gewand, das die Bereitschaft bescheinigt, die Marke mit einem frischen Design in den Vordergrund zu rücken. Aber die Revolution beschränkt sich nicht nur auf den Namen; hat Snaitech seine Online-Gaming-Plattform zur Verfügung gestellt, eine der fortschrittlichsten auf dem Kontinent. Die neue Website stellt die große Neuheit dar, die durch diese Partnerschaft eingeführt wurde, in der Hoffnung, das wachsende Interesse an Sportwetten in Deutschland auf das Portal zu locken.

Die neue HAPPYBET-Plattform verspricht maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für den Spieler. Sie ist sowohl in Deutschland, als auch in Österreich in Betrieb, wird aber Vorhersagen über eine Vielzahl von Sportveranstaltungen platzieren, die jeden Tag auf der Welt stattfinden: Fußball, Tennis, Golf, Motoren, Baseball, Basketball und vieles mehr. Fußballspiele, die statistisch gesehen den größten Teil der Sportwetten ausmachen, werden durch ein breites Spektrum von Quoten abgedeckt: vom klassischen 1-x-2 bis zur Anzahl der geschlagenen Ecken pro einzelnem Team. Sie können auf jedes Spiel Detail wetten, vor, aber auch während, dank der Live-Spiele, deren Angebot erweitert wurde. Der Mindestbetrag 1 Euro, der maximale gewinnbare Betrag 50.000 Euro. Ein Meer von Möglichkeiten, die mit jedem verfügbaren Gerät navigiert werden können: Computer, aber auch Smartphones und Tablets.