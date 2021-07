Katar ist mit einem Remis gegen Panama in den Gold Cup gestartet. Das Gastland, das als Teil der Vorbereitung auf die WM 2022 an dem Fußball-Turnier teilnimmt, kam in Houston trotz dreimaliger Führung zum Auftakt in der Gruppe D nicht über ein 3:3 hinaus. Die Partie war aufgrund einer Wetterwarnung zwei Stunden später als geplant angepfiffen worden.

Felix Sanchez startet mit Katar beim Gold Cup (Foto: SID)

Akram Afif (48.), Almoez Ali (53.) und Hassan Al Haidos (63., Elfmeter) brachten Katar jeweils in Führung, für Panama glichen Rolando Blackburn (51./58.) und Eric Davis (79., Elfmeter) aus. In der zweiten Begegnung setzte sich Gruppengegner Honduras mit 4:0 gegen Grenada durch.

Die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik endet mit dem Finale am 1. August in Paradise.

SID