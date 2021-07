Benjamin Henrichs hat 2017 den Confed Cup gewonnen, 2019 zog er mit der U21 ins EM-Finale ein, doch das olympische Fußball-Turnier in Tokio hat für den Verteidiger einen ganz besonderen Stellenwert. "Für mich ist das mit das größte Turnier. Deswegen wollte ich unbedingt hierhin, und deswegen möchte ich auch weit kommen", sagte der 24-Jährige am Freitag im Trainingslager in Wakayama.

Die Vorfreude auf Olympia ist bei Henrichs groß (Foto: SID)

Zumindest das Wetter erinnere ihn schon jetzt an den Confed Cup vor vier Jahren in Russland. "Hier ist es sehr schwül, das ist schon eine Umstellung. Das erinnert mich Sotschi, als ich gegen Mexiko im Halbfinale in der Startelf stand. Das war eines der schwersten Spiele für mich. Aber deswegen sind wir ja früh angereist und versuchen, das Beste daraus zu machen", sagte Henrichs.

Das deutsche Team bestreitet am Samstag (10.00 Uhr MESZ) einen letzten Test gegen Honduras, am Donnerstag wird es dann in Yokohama mit dem Topspiel gegen Brasilien (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) ernst. "Nach dem Brasilien-Spiel wissen wir, wo wir stehen. Die sind schon einen Monat zusammen, wir erst zwei, drei Tage", sagte der Abwehrspieler von RB Leipzig.

SID