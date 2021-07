LV BET, Online-Sportwetten- und Casino-Marke, freut sich, Douglas Costa, den brasilianischen internationalen Mittelfeldspieler und UEFA Champions League-Star, als seinen Markenbotschafter für Brasilien bekannt zu geben. Douglas Costa, der die brasilianische Nationalmannschaft über 30 Mal vertreten und viele nationale Titel in ganz Europa gewonnen hat, wird in den Marketing- und Werbeaktionen von LV BET in Brasilien eine Rolle spielen.

Der 30-Jährige, der derzeit seine Zeit beim Bundesliga-Giganten Bayern München FC genießt, spielte auch für Juventus FC und Shakhtar Donetsk FC. Er wird in seiner Rolle auch Expertenwissen und Meinungen mit der führenden Gaming-Marke teilen, die sich auf den Start in den sportbegeisterten südamerikanischen Markt vorbereitet. Bei LV Bet kann man Sportwetten online abschließen und Woche für Woche sein Glück versuchen.

„Ich freue mich, für LV BET als Markenbotschafter beim Eintritt in den brasilianischen Markt zu unterzeichnen. Es ist ein ehrgeiziges Team mit großen Plänen und es ist mir eine Ehre, ihnen zu helfen, indem ich meine Ansichten zum Fußball darlege.“ – sagte Douglas Costa, ein Mitglied des brasilianischen Kaders für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™.

Adrian Sidowski, Chief Executive Officer von LV BET, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, den brasilianischen Fußballnationalspieler Douglas Costa an unserer Seite zu haben, wenn wir dieses neue Kapitel in Brasilien beginnen. Mit einem wettbewerbsfähigen Produktangebot möchten wir den Status von Douglas Costa nutzen, um uns bei der Marktdurchdringung zu unterstützen.“

„Wir freuen uns sehr, Douglas Costa als unseren Markenbotschafter zu haben, der unser Ansehen in Brasilien heben wird. Er passt perfekt zu LV BET, mit der Energie, dem Engagement und dem Antrieb, den er auf dem Platz zeigt, passt er zu unserer Philosophie als Marke. Die Zusammenarbeit mit Douglas Costa wird LV BET nicht nur eine größere Markenbekanntheit auf dem brasilianischen Markt verschaffen, sondern uns auch ermöglichen, Vertrauen in einen neuen Markt aufzubauen“, sagte Marcin Jablonski, Chief Commercial Officer von LV BET. Das Match-up von LV BET mit Douglas Costa ist die neueste Partnerschaft, da es durch zahlreiche prestigeträchtige strategische Partnerschaften eine bedeutende Präsenz im Sport etabliert.

LV BET ist der Hauptsponsor des polnischen Spitzenklubs Ekstraklasa Wisla Krakow und ein offizieller Wettpartner der englischen Vanarama National League LV BET ist von Aufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich, der Republik Irland und Lettland lizenziert. Der in Malta registrierte und nach EU-Recht operierende Betreiber bietet eine breite Palette von Pre-Event- und In-Play-Sportwettenmärkten sowie eine Vielzahl von Online-Casinospielen an.

Fotocredits: YouTube