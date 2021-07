Höchstpreise am Transfermarkt - die österreichische Nationalmannschaft im Blickfeld

Die Europameisterschaft 2020 ist zu Ende und die „Squadra Azzurra“ kann sich über den heiß umkämpften Titel freuen. Die österreichische Nationalmannschaft ist trotz guter Vorrundenspiele und einem sehr starken Achtelfinale leider genau am amtierenden Europameister Italien gescheitert. Die Rot-Weiß-Roten verabschiedeten sich mit viel Kampfgeist, Stolz und ohne schlechtes Gewissen von der EURO. Sie haben den Blick schon nach vorne gerichtet. Ihr nächstes ehrgeiziges Ziel ist die WM 2022. Cheftrainer Franco Foda ist mit der Planung und den Gedanken bereits beim bevorstehenden Fußball-Großevent in Katar.

Foto von nmr hrd von Pexels

Heiße Phase für den Transfermarkt

Die Kicker befinden sich nach dieser großen mentalen und sportlichen Anspannung nun in einer Regenerationsphase, mit Blick auf die bald anfangende Saison auf Vereinsebene. Genau jetzt ist aber auch die spannendste Zeit auf dem Fußball-Transfermarkt. Die österreichische Mannschaft hat während der Fußball Europameisterschaft eine beeindruckende Leistung mit außerordentlichem Willen gezeigt. Das Team rund um Trainer Franco Foda war bemüht und ist mit viel Selbstvertrauen aufgetreten. Einzelne Spieler haben sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht. Das hat nicht nur die Quoten bei den Live Wetten nach oben schnellen lassen, sondern auch die Transfermarktpreise der „Nationalelf“ gesteigert. Kalajdzic, Grillitsch, Baumgartner oder Sabitzer stehen hoch im Kurs und die Gerüchteküche brodelt. Die Fußballscouts haben mit Sicherheit schon den einen oder anderen Spieler im Blickfeld oder befinden sich bereits in Verhandlungen.

Wie viel ist ein Fußballer wert?

Seit Jahren wechseln Fußball-Größen für Millionen von Euro den Verein und die Entwicklung zeigt stark nach oben. Aber wie kann man den Marktwert eines Fußballspielers ermitteln? Diese Summe setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen und es wird knallhart kalkuliert. Es gibt Soft-Facts und Hard-Facts. Mittlerweile errechnet sogar schon eine Software den Marktwert eines Fußballers relativ genau.

Wesentliche Daten für die Ermittlung des Wertes für einen Fußballspieler sind:

seine sportliche Leistung in den Clubs

Alter und Potenzial

Umsätze in den Vereinen

Social Media Daten (Follower, Interaktionen)

Mediendaten, Presserelevanz

Das alles sind Daten, die sehr transparent verfügbar sind und so können die Transfermarktpreise relativ präzise ermittelt werden. Der Wert des Spielers wird dann ähnlich einem Aktienkurs an der Börse skizziert. Großes Interesse an einer genauen Aufstellung dieser Skizze haben Vereine, Investoren, Werbebranche und Spielerberater. Gut Fußball zu spielen ist also lediglich die Grundvoraussetzung. Dadurch, dass jemand ein facettenreicher und charakterstarker Spieler ist, bleibt er im Gespräch und damit auch in der Presse. Nicht weniger wichtige Faktoren sind ein gutes Image und viele Follower auf Social Media. Das Gesamtgefüge bestimmt dann den Transfermarktpreis.

Foto von Pixabay von Pexels

Best Practice: Milliarden-Werbevertrag

Cristiano Ronaldo ist am Transfermarkt einer der gefragtesten Spieler und erzielt unglaubliche Summen. Der Portugiese ist Rekordspieler und –torschütze und hat sich über die Jahre ein gutes Image und viele Social Media Follower aufgebaut. Unter Sportlern ist er auf Instagram der meistgefolgte Athlet. Dort ist er sehr aktiv und betreut seine Fangemeinde umfassend und regelmäßig. Das ist auch dem Sportartikelhersteller Nike bereits früh aufgefallen und Gerüchten zufolge haben sie mit Ronaldo einen Sponsoring-Vertrag auf Lebenszeit unterzeichnet, der dem Fußballer eine Milliarde Dollar einbringt. Sieht man den Deal in blanken Zahlen, ist das noch immer ein gutes Geschäft für Nike. Bei rund 20 Millionen Erwähnungen jährlich in den verschiedensten Social-Media-Kanälen ist Ronaldo allgegenwärtig. Die Marke Nike erwähnt der Rekordkicker durchschnittlich in jedem fünften Post. So ist Werbewert und damit auch der Return on Investment für den Sportartikelriesen enorm und es ist eine Win-win-Situation für Spieler und Werbepartner.

Foto von riciardus von Pexels

Aktuelle Transferpreise der österreichischen Nationalelf

Von solchen Milliardendeals sind die Spieler der österreichischen Nationalmannschaft noch etwas entfernt. Aber zumindest die Transfermarktpreise sind schon beachtlich für ein vergleichsweise kleines Land wie Österreich.

Marktwert der Top-13-Spieler im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Fußball-Europameisterschaft 2021 laut Listung von Statista:

David Alaba: 55 Millionen Euro

Marcel Sabitzer : 42 Millionen Euro

Xaver Schlager: 27 Millionen Euro

Konrad Laimer: 26 Millionen Euro

Christoph Baumgartner: 22 Millionen Euro

Sasa Kalajdzic: 22 Millionen Euro

Florian Grillitsch: 18 Millionen Euro

Martin Hinteregger: 18 Millionen Euro

Philipp Lienhart : 14 Millionen Euro

Stefan Posch: 13 Millionen Euro

Stefan Lainer: 12,5 Millionen Euro

Marko Arnautovic: 10 Millionen Euro

Valentino Lazaro: 10 Millionen Euro

So sind die ÖFB Kicker im Fokus vieler Top-Klubs aus ganz Europa. David Alabas Transfer zu Real Madrid ist dabei sicher einer der spektakulärsten. Auch Arnautovic hat Angebote von FC Bologna und Fenerbahce Istanbul. Auf Grillitsch hat es der SSC Neapel abgesehen und Leipzig Legionär Sabitzer ist angeblich im Gespräch mit dem BVB. Interesse an ihm bekunden auch AC Milan und AS Roma. Die Sommer-Transferzeit lässt also noch auf viele spannende Deals hoffen und die neu verpflichteten Spieler sind Garant für viele packende Fußballstunden. Das Transferfenster der meisten europäischen Top-Ligen endet am 31. August, während es in Frankreich bis zum 20. September geöffnet ist.