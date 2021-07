Die brasilianische Teenie-Skaterin Rayssa Leal hat mit ihrer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen auch die Fußball-Ikonen Pele und Ronaldinho verzückt. Die ehemaligen Weltfußballer huldigten der 13-Jährigen, die am Montag um ein Haar jüngste Siegerin bei Sommerspielen geworden wäre, in blumigen Worten via Instagram.

Rayssa Leal erhält Lob von Brasiliens Fußball-Ikonen (Foto: SID)

"Es war einmal ein Mädchen, das ihr Skateboard liebte und einen Traum hatte. So beginnt ein wahres Märchen, das heute alle Brasilianer zum Lächeln bringt", wird Pele zitiert: "Rayssa, du erfüllst mich mit Stolz. Du bist wirklich eine Fee, die uns glauben lässt, dass selbst die kühnsten Träume wahr werden können."

Ronaldinho ergänzte: "Dieses Lächeln erobert die Welt." Leal hatte bereits mit acht Jahren einen Hype in der Skateboard-Szene ausgelöst, als sie in einem Feenkleid spektakuläre Tricks im Park und auf der Straße vollführte. Unter anderem Tony Hawk teilte den Clip, die Skate-Ikone war in Tokio vor Ort und gab dem Teenager vor dem Finale wertvolle Tipps.

Siegerin Momiyi Nishiya (13) und die drittplatzierte Funa Nakayama (16) komplettierten bei der Skateboard-Premiere in Tokio das jüngste Podest bei olympischen Sommerspielen in einer Einzelsportart.

