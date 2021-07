Alle Spieler und Staffmitglieder der Klubs in der Swiss Football League (SFL) müssen ab dem 4. August 2021 ein gültiges COVID-Zertifikat vorlegen. Das hat das Komitee der SFL in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. Damit reagierte die Schweizer Profiliga auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Schweiz.

Schweizer Liga beschließt neue Corona-Maßnahmen (Foto: SID)

Bereits in der ersten Runde der Challenge League mussten zwei Spiele aufgrund von Quarantänemaßnahmen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen bei Spielern verschoben werden. Die Umsetzung und Überwachung der neuen Verordnung obliegt den COVID-Verantwortlichen, den sogenannten "COVID- Officern", der jeweiligen Klubs.

SID