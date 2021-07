Das Supercupduell der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zwischen Champions-League-Sieger FC Chelsea und Europa-League-Gewinner FC Villarreal findet am 11. August in Belfast vor maximal 13.000 Zuschauern statt. Das gab die UEFA am Freitag bekannt.

UEFA-Supercup wird vor Zuschauern ausgetragen (Foto: SID)

Die Bewerbungsfrist für Eintrittskarten endet am 2. August. Voraussetzung für den Zugang zum Windsor Park ist ein negativer PCR-Test oder ein negativer Antigen-Schnelltest.

SID