Der ehemalige spanische Fußball-Nationalspieler Diego Costa hat seine achtmonatige Arbeitslosigkeit beendet: Der 32-Jährige, Ex-Torjäger von Atletico Madrid und des FC Chelsea, unterschrieb beim brasilianischen Klub Atletico Mineiro einen Vertrag.

Diego Costa zieht es nach Brasilien (Foto: SID)

Im vergangenen Dezember hatte der gebürtige Brasilianer seinen Kontrakt bei Atletico Madrid überraschend beendet. Mit Chelsea gewann Costa zwei Premier-League-Titel und erzielte für die Blues 59 Tore in 120 Spielen. Bei Atletico laborierte der Angreifer zuletzt immer wieder an Verletzungen. So kam er in drei Jahren nur noch auf 43 Einsätze für den spanischen Meister der vergangenen Saison.

SID