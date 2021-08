Die Eisernen erobern das Olympiastadion - und Hertha BSC schaut machtlos zu: Für das Play-off-Rückspiel in der Conference League am Donnerstag (20.15 Uhr/RTL Nitro) gegen Kuopion PS taucht Union Berlin das "Wohnzimmer" des Stadtrivalen in Rot-Weiß. Das Stadion wird in den Vereinsfarben der Köpenicker beleuchtet, Union-Flaggen sind bereits gehisst, und selbst die berühmte blaue Tartanbahn, auf der einst Usain Bolt zum doppelten Weltrekord gesprintet war, erhält eine rote Abdeckung.

Die Fans von Union Berlin feiern im Olympiastadion (Foto: SID)

An alle Besucher werden rote T-Shirts mit der Aufschrift "Auf zum "Sch(l)üsselspiel" verteilt. Alles ist angerichtet für eine rot-weiße Party in der Heimat der Blau-Weißen. Sportlich sollte der 4:0-Hinspielsieg beim finnischen Pokalsieger locker für den Einzug in die Gruppenphase des neuen Wettbewerbs reichen. Ausgerechnet im Wohnzimmer der neureichen Hertha, die trotz der 374-Millionen-Euro-Finanzspritze von Lars Windhorst das Europacup-Ziel zuletzt weit verfehlt hatte.

"Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl", gab Hertha-Trainer Pal Dardai zu: "Aber drücken wir die Daumen. Sollen sie erfolgreich sein und von mir aus das Stadion bis zum Finale nutzen." Nur eines war Dardai wichtig: "Den Rasen bitte nicht kaputt machen!"

Für Hertha wäre es eine zusätzliche Demütigung, sollte Union die Zuschauerzahl von 18.241, die beim vergangenen Hertha-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) erfasst wurde, toppen. Intern wird trotz des unbekannten Gegners und der kaum noch vorhandenen Spannung mit etwa 20.000 Besuchern gerechnet. Insgesamt dürfen bis zu 25.000 Karten verkauft werden. Die Hertha-Ultras dürfte es trösten, dass zumindest ihre Plätze in der Ostkurve gesperrt bleiben.

SID