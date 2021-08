Der Hallesche FC hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg kam zum Auftakt des sechsten Spieltags am Freitag nach einem 2:4-Rückstand noch zu einem 4:4 (2:3) gegen den SC Verl und liegt vorerst auf dem zweiten Platz - punktgleich hinter Spitzenreiter SV Wehen Wiesbaden.

Halle und Verl trennen sich 4:4 (Foto: SID)

Drei Tore von Michael Eberwein (9./25./87.) sowie ein Treffer von Julian Derstroff (75.) reichten aber nicht zum Sieg. Ron Berlinski (12. und 34.), Leandro Putaro (20., Foulelfmeter) und Lukas Petkov (52.) trafen für die Gäste, die auf Rang elf liegen.

SID