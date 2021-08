Die deutschen Fußballerinnen setzen ihre WM-Qualifikation im Herbst in Essen und Braunschweig fort. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Demnach trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 26. Oktober in Essen auf Israel, am 26. November in Braunschweig auf die Türkei. Anstoßzeiten und übertragende TV-Sender sind noch offen.

DFB-Frauen im Herbst in Essen und Braunschweig zu sehen (Foto: SID)

"Beide Spiele werden schon allein aufgrund unserer Gegner ganz besondere. Aufeinandertreffen mit Israel stehen für deutsche Teams immer auch in einem übergeordneten geschichtlichen und gesellschaftspolitischen Kontext", sagte Voss-Tecklenburg: "Heimspiele gegen die Türkei sind aufgrund der großen türkischen Gemeinschaft in Deutschland ebenfalls außergewöhnlich."

Die DFB-Auswahl startet mit den Spielen gegen Bulgarien in Cottbus am 18. September (16.05 Uhr/ARD) und gegen Serbien in Chemnitz am 21. September (16.00 Uhr/ZDF) in die WM-Qualifikation. Die Weltmeisterschaft findet 2023 erstmals mit 32 Mannschaften in Neuseeland und Australien statt.

Deutschland trifft in der Qualifikationsgruppe H neben Serbien, Bulgarien, der Türkei und Israel noch auf Portugal. Die neun Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde. Die Gruppenzweiten spielen in Play-offs um zwei weitere Plätze.

SID