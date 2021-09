Mit dem Start der Bundesliga warten zahlreiche sportliche Höhepunkte rund um den Ball. Während Corona noch das letzte Jahr vollkommen durcheinander gewürfelt hat, scheint zumindest im sportlichen Sinne wieder alles in seine geordneten Bahnen über zu gehen. So ist es auch zu erwarten, dass endlich wieder mehr Zuschauer in die Fußballarenen dürfen, um ihre Lieblingsmannschaften anzufeuern.

Beginn der ersten und zweiten Bundesliga

Zunächst einmal stand der Start der ersten und zweiten Bundesliga an. Nicht zuletzt durch die spektakulären Abstiege in der letzten Saison hat die zweite Bundesliga deutlich an Feuer gewonnen. In diesem Zusammenhang steigt das Interesse an den Sportwetten wie auf casinosohnelizenz.com. Hier ist es für die Fans nämlich möglich, die eigenen Lieblingsmannschaften zu verfolgen und Langzeitwetten sowie Live Wetten zu platzieren. Außerdem stehen die begehrten Turniere wie die UEFA Champions League an. Hier kämpfen die führenden Mannschaften der europäischen Länder gegeneinander. Sie spielen den Titel der besten Mannschaft der UEFA aus.

Das sind die fußballerischen Highlights im Herbst

Wer den Blick über die eigenen landesweiten Grenzen hinaus schweifen lässt, kann die Premier League in Großbritannien verfolgen. Darüber hinaus stehen die Qualifikationen für die Europameisterschaft an. Nicht zuletzt der Trainerwechsel der deutschen Nationalmannschaft hat mächtig für Furore gesorgt und wird das Interesse bei den Sportwetten anheizen. Der Ball rollt nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Nations League und in den Pokalspielen. Jedes Jahr kommen neue Teams und Wettbewerbe hinzu, die nicht nur hierzulande für noch mehr Spannung sorgen.

Für viele Fans in Deutschland gilt der DFB-Pokal als eines der wichtigsten Turniere. Die erste Runde startet zwischen dem 11. und dem 14. September. Hier treten unterklassige gegen deutlich überklassige Mannschaften an. Nicht selten kommt es zu Überraschungen, da gerade die Teams der ersten Bundesliga oftmals doppelten Belastungen ausgesetzt sind, da mehrere wichtige Spiele auf einmal anstehen. Das erhöht die Chancen für die Tippspiele und für die Außenseiter, die mit erstklassigen Fußball Wettquoten einhergehen. Wenn hier etwas Glück mitbringt und genau den richtigen Moment abpasst, kann einen satten Gewinn verbuchen.

Der Start in die Nations League 2021

Mit der Nations League ist eine weitere interessante Reihe an Fußballspielen hinzugekommen, in der insbesondere die Nationalmannschaften ihre Qualitäten beweisen. Es werden Freundschaftsspiele und Testspiele ebenso wie offizielle Begegnungen abgehalten. Von September bis November tritt die deutsche Mannschaft 2021 unter anderem gegen Spanien, die Schweiz, die Ukraine und die tschechische Republik an. Neben den offiziellen Spielen der Nations League werden die Freundschaftsspiele unter anderem in Köln, Stuttgart und Leipzig ausgetragen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die deutsche Nationalmannschaft gemeinsam unter dem neuen Trainer zeigt.

Neben der Nations League startet die Europa League in die nächste Phase. Das bietet vielseitige Möglichkeiten, den fußballerischen Herbst einmalig werden zu lassen. Er bietet einen Ausblick auf die kommende Saison, die zukünftigen Meister und die Chancen, die sich die besten Teams in Europa und in Deutschland sichern. Fest im Blick ist die Nationalmannschaft, die Neuformierung und die Festigung eines neuen Geistes sowie die Vorbereitung auf die anstehende EM im kommenden Jahr.