Die Genesung von Brasiliens Fußball-Legende Pele macht nur langsam Fortschritte. Laut des jüngsten Bulletins der Ärzte vom Freitag liegt der 80-Jährige weiterhin auf der Intensivstation. Allerdings verbessere sich der Gesundheitszustand des dreimaligen Weltmeisters "auf zufriedenstellende Art und Weise".

Weiter auf der Intensivstation: Pele (Foto: SID)

Die behandelnden Mediziner berichteten außerdem über einzelne Details aus dem Krankenblatt ihres prominenten Patienten. "Er befindet sich bei Bewusstsein, nimmt aktiv an Gespräch teil und hält seine Vitalparameter innerhalb der Normwerte", schrieben die Ärzte. Zu Wochenbeginn hatte das Albert-Einstein-Hospital in Sao Paulo noch angekündigt, dass Pele nach der Entfernung eines Dickdarm-Tumors am vergangenen Wochenende zeitnah die Intensivstation verlassen und auf ein normales Zimmer verlegt werden könnte.

Die Mitteilung der Ärzte führte in den brasilianischen Medien zu neuen Spekulationen über den Gesundheitszustand des Idols. Nach Informationen des Internetportals UOL Esporte arbeitet der operierte Darmtrakt immer noch nicht wie erwartet. Die Ergebnisse der Untersuchung des entfernten Geschwürs sind auch noch nicht bekannt.

Pele selbst beruhigte seine besorgten Fans unterdessen trotz der ausgebliebenen Entlassung von der Intensivstation über die sozialen Medien. "Mit jedem Tag, der vergeht, fühle ich mich ein wenig besser. Ich werde mich noch ein paar Tage lang erholen", schrieb der Nationalheld schon kurz vor Veröffentlichung des Ärzteberichtes bei Instagram: ""Während ich hier bin, nutze ich die Gelegenheit, viel mit meiner Familie zu reden und mich auszuruhen. Wir werden bald wieder zusammen sein!"

Der Jahrhundert-Fußballer hatte sich bereits vor dem Eingriff am Dickdarm verschiedener Operationen unterziehen müssen. Dabei musste Pele im November 2014 an der Niere, im Mai 2015 an der Prostata, zwei Monate später an der Wirbelsäule und im Dezember des gleichen Jahres auch an der Hüfte behandelt werden.

SID