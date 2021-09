Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss in ihren anstehenden WM-Qualifikationsspielen ohne Defensivspielerin Sara Doorsoun von Ex-Meister VfL Wolfsburg auskommen. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) reiste die 29-Jährige am Mittwoch wegen einer Muskelverletzung aus dem Teamquartier in Dresden ab. Weitere Untersuchungen sollen eine genauere Diagnose ermöglichen.

DFB-Frauen: Doorsoun muss verletzungsbedingt abreisen (Foto: SID)

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte für die WM-Ausscheidungsspiele am Samstag (ab 16.05 Uhr/ARD) in Cottbus gegen Bulgarien und am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Chemnitz gegen Serbien Doorsouns Klubkollegin Pia Wolter und Fabienne Dongus von der TSG Hoffenheim nach.

Doorsoun ist bei den DFB-Frauen der zweite Ausfall. Bereits vor Beginn des Trainingslagers hatte Mittelfeldspielerin Klara Bühl von Meister Bayern München ebenfalls aufgrund einer Verletzung für die beiden Länderspiele abgesagt.

SID