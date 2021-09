Mitfavorit Tottenham Hotspur ist mäßig in die Gruppenphase der neuen Conference League gestartet. Die Londoner kamen am Donnerstag beim französischen Vertreter Stade Rennes nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Der frühere Bundesligaprofi Pierre-Emile Höjbjerg (76.) rettete die Spurs, die durch ein Eigentor von Loic Bade (11.) in Führung gegangen waren. Flavien Tait (23.) und Gaetan Laborde (71.) trafen für die Franzosen.

Tottenham kommt nicht über ein 2:2 hinaus (Foto: SID)

Der italienische Spitzenklub AS Rom startete souverän. Gegen den bulgarischen Vertreter ZSKA Sofia siegten die Römer mit 5:1 (2:1). Lorenzo Pellegrini (25., 62), Stephan El Shaarawy (38.), Gianluca Mancini (82.) und Tammy Abraham (85.) erzielten die Tore für die Römer, die mit drei Siegen in die Serie A gestartet sind.

Der FC Kopenhagen gab sich beim 3:1 (2:1) bei Slovan Bratislava keine Blöße. Der FC Basel hatte sich zum Auftakt dagegen mehr erhofft. Bei Qarabag Agdam aus Aserbaidschan kam der langjährige Schweizer Serienmeister nicht über ein 0:0 hinaus.

SID