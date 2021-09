Das Überraschungsteam Viktoria Berlin hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der Hauptstadtklub unterlag am Sonntag 0:2 (0:1) beim Mitaufsteiger SC Freiburg II.

3. Liga: Viktoria Berlin verliert gegen Freiburg-Reserve (Foto: SID)

Nishan Burkart (3., Foulelfmeter) brachte die Breisgauer früh auf die Siegerstraße, Vincent Vermeij (61.) erhöhte auf 2:0. Am Samstag hatte Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers 2:1 (1:0) bei Spitzenreiter 1. FC Magdeburg gewonnen.

SID