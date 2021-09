Es ist nicht einfach, eine Liste der besten Spieler der Welt im Jahr 2021 zu erstellen. Immerhin haben in diesem Jahr viele Spielmacher bei der Europameisterschaft, dem America's Cup und den regulären nationalen Meisterschaften ein brillantes und produktives Spiel gezeigt. Aber bevor wir uns unsere Top-Picks ansehen, möchten wir die beste neue online casinos mit startguthaben bewerten, die Ihnen eine Menge positiver Emotionen bescheren und vor allem Ihre Freizeit so profitabel wie möglich gestalten werden.

Der vielleicht einzige objektive Faktor bei der Ermittlung der Besten der Besten sind die Meinungen von Fans und Fachleuten. Auf ihrer Grundlage werden wir unsere aktuelle TOP 10 der herausragendsten Fußballer des Planeten 2021 bilden.

Nummer 10: Ruben Dias, Verteidiger von Manchester City

Für viele mag es eine Überraschung sein, den Portugiesen in den Top Ten zu sehen. Dennoch ist es kein Zufall, dass er in den Top 10 einer der besten Spieler der Welt ist. Die Ablösesumme von 68.000.000 €, die Juve für ihn gezahlt hat, ist vollkommen gerechtfertigt. Seit Dias dem Verein beigetreten ist, ist die Abwehr praktisch undurchdringlich geworden. Der Portugiese ist geschickt darin, den idealen Platz zu finden, spielt gut im Zweikampf und ist auf dem anderen Boden nicht zu schlagen.

Nummer 9: Mohamed Salah, Stürmer des FC Liverpool

Der ägyptische Legionär des amtierenden APL-Meisters kann sich immer noch behaupten. Trotz einer turbulenten Saison 2020-2021 für die Merseysiders liefert Mohamed weiterhin spektakulären, effizienten Fußball. Salahs Stärken sind seine Schnelligkeit und seine Dribblings. Der Liverpooler Stürmer schießt Tore und gibt seinen Mitspielern Vorlagen. Der einzige Kritikpunkt an dem Stürmer ist seine schlechte Verwertung von Torchancen. Ohne diesen Makel wäre die Bewertung des Königs von Ägypten viel höher ausgefallen.

Nummer 8: Kevin De Bruyne, Stürmer von Manchester City

Der belgische Mittelfeldspieler ist zweifellos das Rückgrat des Vereins. De Bruyne ist ein Meister des Passspiels. Kevin ist der absolute Spitzenreiter in Sachen Assists in der Saison 2021. Seine Fähigkeiten bei der Ausführung von Freistößen verdienen besondere Aufmerksamkeit - er ist einer der Besten nicht nur in der UEFA Champions League, sondern auch weltweit. Das Einzige, was ihn daran hindert, in die Top 3 aufzusteigen, ist die starke Konkurrenz durch andere namhafte Spielmacher.

Nummer 7: Neymar, PSG-Stürmer

Der junge, aber ehrgeizige Brasilianer hat seinen legendären Landsmann Pelé an Toren für sein Land übertroffen. Neymar steht an der Spitze der Offensivleistung von PSG und hat in der letzten Saison dazu beigetragen, dass die Mannschaft zum ersten Mal seit vielen Jahren das Champions-League-Finale erreicht hat. Obwohl er eine hervorragende Bilanz an Toren und Assists vorweisen kann, ist er anfällig für Verletzungen und Rehabilitationsmaßnahmen. Auch wenn er keine individuellen Auszeichnungen erhalten hat, wird er von Experten als einer der besten Stürmer der Welt bezeichnet.

Nummer 6 : Erling Holland, Stürmer von Borussia Dortmund

Das Talent des norwegischen Stürmers ist unbestritten, und er könnte in der Zukunft durchaus ein mehrfacher Ballon d'Or-Gewinner werden. Was Erling auf dem Spielfeld macht, ist großartig. Das Flair des Stürmers flößt den Gegnern Angst ein, und der Name Holland ist bereits zum Synonym für das Wort "Tor" geworden. Der 20-jährige Fußballer ist der Angreifer von Borussia Dortmund, der in vielen Spielen die Mannschaft wirklich durchzieht. Hätte er für einen prestigeträchtigeren Verein gespielt, wäre sein Gepäck sicherlich um viele prestigeträchtige Trophäen reicher geworden.

Nummer 5 : Kylian Mbappe, Stürmer bei PSG

Heute braucht Kylian keine Vorstellung mehr. Seit Frankreichs triumphalem Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist Mbappe zum Weltstar geworden. Bislang hat der 22-jährige Franzose den Ballon d'Or noch nicht gewonnen, aber es sieht so aus, als würde ihm die Auszeichnung nicht mehr genommen werden. Mbappes Stärken sind:

Hervorragende Technik bei der Ballbehandlung;

Geschwindigkeit;

Wirksamkeit.



Auch wenn es ihm manchmal an Erfahrung fehlt, gehört Mbappe mit seinem Spiel zweifellos zu den fünf besten Stürmern der Welt.

Nummer 4: Bruno Fernandes, Mittelfeldspieler bei Manchester United

Der Wechsel des Portugiesen zu Manchester United war einer der erfolgreichsten Transfers in der Geschichte des Vereins. Fernandes fügt sich mit seinem Weitblick, seiner Schnelligkeit und seiner Technik hervorragend in den Spielstil seiner Mannschaft ein. Vom Zentrum aus kann er den Ball in den gegnerischen Strafraum bringen und seine Mitspieler zum entscheidenden Treffer führen. Die Statistiken des Portugiesen sind fantastisch. Das einzige, was ihm fehlt, ist das Selbstvertrauen in Spielen gegen die Großen.

Nummer 3: Lionel Messi, PSG-Stürmer

Heute hat Lionel eine schwierige Zeit. Der Inhaber von sechs goldenen Toren wechselte kürzlich den Verein und unterschrieb bei PSG Paris Saint-Germain. Der argentinische Star ist nach wie vor in Topform und einer der Anführer der Mannschaft. Leo ist ein Meister der Chancenverwertung, ein hervorragender Assistent und Torjäger. Messis Status und Professionalität machen ihn zu einem der besten und begehrtesten Spieler der Welt.

Nummer 2 : Cristiano Ronaldo, Juventus-Stürmer

"Der zeitlose Portugiese begeistert die Fußballfans weiterhin mit seinem brillanten Spiel. Crist will in jedem Spiel ein Tor erzielen, und zwar nicht nur auf wunderbare Weise, sondern auch, indem er seinen Mitspielern hilft. Viele Experten haben CR7 dafür kritisiert, dass sich die Statistiken des Stürmers durch das "Elfmeterschießen" verbessern, aber das stimmt nicht. Im Jahr 2021 trifft Ronaldo "alles Mögliche" - seine Weitschüsse und sein Spiel im "ersten Stock" beeindrucken nicht nur die Fans, sondern auch seine Gegner.

Nummer 1: Robert Lewandowski, der Bayern-Stürmer

Die Verleihung des Ballon d'Or 2020 wurde wegen einer Pandemie abgesagt. Nach Meinung angesehener Fußballpublikationen hätte die Trophäe an Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski gehen sollen. Der 2021-Jährige ist immer noch stark und zeigt eine tadellose Spielqualität. Der Anführer der Angriffsreihe des Teams ist ein mega-effizienter Stürmer, der nicht nur um den Titel des besten Spielers der Welt, sondern auch um andere prestigeträchtige Trophäen bei Vereins- und Weltmeisterschaften kämpfen kann.

