Torwart Gregor Kobel vom Pokalsieger Borussia Dortmund kann nicht zur Schweizer Fußball-Nationalmannschaft reisen. Wie der Verband am Montag bekannt gab, hat der 23-Jährige eine Sehnenansatzreizung im Knie. Der BVB hat sich bislang nicht zu der Verletzung geäußert, eine mögliche Ausfallzeit ist daher nicht bekannt.

Kobel wird nicht zur Schweizer Nationalmannschaft reisen (Foto: SID)

In den Schweizer Kader rückt David von Ballmoos von den Young Boys Bern nach. Die Eidgenossen treffen in der WM-Qualifikation am Samstag in Genf zunächst auf Nordirland (20.45 Uhr).

SID