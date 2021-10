Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum Auftakt der Champions League einen Sieg beim Titelanwärter FC Chelsea knapp verpasst. Das Team von Trainer Tommy Stroot kam am Mittwochabend beim Vorjahresfinalisten zu einem 3:3 (2:1) und gab dabei eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. In der vergangenen Saison war Wolfsburg nach zwei Niederlagen gegen Chelsea im Viertelfinale ausgeschieden.

Almuth Schult musste drei Gegentreffer hinnehmen (Foto: SID)

Beim Wiedersehen in der Gruppenphase sah es zunächst ebenfalls schlecht aus. Samantha Kerr (12.) brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Wolfsburg bestrafte in der Folge die Fehler der Chelsea-Abwehr. Beim 1:1 durch Tabea Waßmuth (18.) sah die gesamte Defensive der Blues inklusive der deutschen Torhüterin Ann-Kathrin Berger schlecht aus.

Jill Roord (34.) und erneut Waßmuth (48.) trafen in der Folge - jeweils mit gütiger Mithilfe der Londonerinnen. Nach dem Anschluss durch Bethany England (51.) stemmte sich der VfL gegen den Druck Chelseas - doch ausgerechnet die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder (90.+2) schlug in der Nachspielzeit zu.

Bereits am Dienstag hatte die TSG Hoffenheim mit einem 5:0 (1:0) gegen den dänischen Meister HB Köge einen idealen Einstand in der Königsklasse gefeiert. Der deutsche Meister Bayern München kam derweil nur zu einem 0:0 bei Benfica Lissabon.

SID