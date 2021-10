Daniel Bierofka (42) ist als Trainer des österreichischen Fußball-Zweitligisten Wacker Innsbruck entlassen worden. Der frühere Bundesligaprofi und Coach des TSV 1860 München hatte den Posten im August 2020 angetreten.

Daniel Bierofka in Innsbruck entlassen (Foto: SID)

Innsbruck, das in der abgelaufenen Saison nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt war, hatte am Sonntag gegen Linz die dritte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Der bislang letzte Sieg gelang dem Tabellenachten Anfang September.

"Leider sind in den letzten Wochen die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben. Nach intensiven Gesprächen zwischen Daniel und mir sind wir zum Entschluss gekommen, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist", sagte Sportvorstand Alfred Hörtnagl.

SID