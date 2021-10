Viele Menschen begeistert das Thema Sport. Der eine ist gerne selbst körperlich aktiv, der andere verfolgt Sport lieber passiv als Zuschauer. Im Zuge der digitalen Welt ist das Thema E-Sport noch dazu gekommen. Die Möglichkeiten sind also vielfältig. Doch wo findet man nun die besten Sporterlebnisse?

Bild von Free-Photos auf Pixabay

Sport allein oder gemeinsam

Zwar sind bei der sportlichen Aktivität einige Menschen auch gerne alleine, um endlich mal abschalten zu können. Die meisten ziehen aber das Gruppenerlebnis vor. Ob im Verein, im Fitnessstudio oder einfach in einer Laufgruppe findet man den idealen Anschluss für seine bevorzugte Sportart.

Gemeinsam jubeln

Auch wenn man nur als Zuschauer bei Sportereignissen dabei ist, macht es mehr Spaß zu zweit oder in einer ganzen Gruppe zu sein. Eine gemeinsame Anreise zu einem Fußballspiel oder das Verfolgen eines Eishockeyfinales gemeinschaftlich auf dem heimischen Sofa – das Mitfiebern macht einfach doppelt so viel Spaß, der Austausch und das Fachsimpeln bringen das gewisse Etwas. Einfach einmal Freunde daraufhin ansprechen, ob das nicht einmal eine tolle Idee wäre.

Gemeinschaftlich zocken

Selbst beim E-Gaming, was inzwischen auch ein Sport ist, spielt man zwar allein vor dem privaten PC, ist aber trotzdem einer Mannschaft zugehörig. Bei entsprechenden Events spielen diese dann auch beispielsweise zusammen auf einer Bühne. Bei klassischen online Spielen wie Book of Dead, zockt man eher alleine, aber das Messen mit unbekannten Gegnern oder gegen einen eigenen Highscore bringen ebenfalls einen Anreiz. Doch auch hier gibt es Spiele, bei denen man sich als Gruppe zusammenschließt. Auf entsprechenden Foren kann man sich zudem mit Gleichgesinnten austauschen, Taktiken besprechen und neue Tricks lernen.

E-Sportler trainieren online wie offline

Wer sowohl das Zocken wie auch klassischen Sport liebt, ist beim E-Sport genau richtig. Für das Gaming gibt es richtige Trainings, um seine Geschicklichkeit und Taktik ständig zu verbessern allein und in einer Mannschaft. Zum Ausgleich für die vielen Stunden am Computer muss unbedingt ein Ausgleichssport sowie Entspannung stehen, um auf Dauer keine körperlichen Probleme zu bekommen. Diese Berufsgamer sind meist sehr fitte und leistungsfähige Sportler und Sportlerinnen, die zudem auf eine gesunde Ernährung achten.

Livestream – fast wie live dabei

Klar, jeder kennt Liveübertragungen von Fußball. Es gibt aber noch viele weiter Sportarten, die nur einen geringeren Anteil der Bevölkerung interessieren beziehungsweise, die für Sponsoren und Fernsehgelder nicht so interessant sind. Die technischen Möglichkeiten erlauben es jedoch inzwischen auch diese Sportarten einem breiten Publikum auf der ganzen Welt per Livestream zugänglich zu machen. Dabei können diese Übertragungen für die entsprechende Zielgruppe ein ebenso spektakuläres Ereignis sein, wie selbst vor Ort mitzufiebern. Ein Kommentator gibt zusätzliche Informationen und O-Töne. Besondere Momentaufnahmen können ebenso eingefangen werden wie bei klassischen Fernsehübertragungen.

Fazit

Die Möglichkeiten im Bereich Sport sind so vielfältig, dass für jedes Interesse etwas dabei ist. Ob man selbst aktiv wird oder eher passiv daran teilnimmt, ist jedem selbst überlassen. Die Digitalisierung hat sehr viele weitere interessante Angebote geschaffen, um auch Randsportarten verfolgen zu können oder selbst sportlich aktiv zu sein. Unbestritten ist, dass Sport in Gemeinschaft egal in welcher Form den Spaßfaktor um ein Vielfaches erhöht.