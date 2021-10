Spielen ist in der Menschheit schon sehr lange verwurzelt. Personen jeglichen Alters haben Spaß daran, egal ob einfacher Zeitvertreib beim Glücksspiel oder anspruchsvolles Taktieren. Die Bandbreite der Spiele ist so groß, dass für jeden etwas dabei ist. Daher übt auch im Zuge der Digitalisierung das Gamen an PC, Konsole oder Handy eine große Faszination auf viele aus.

Bild von DrMedYourRasenn auf Pixabay

Spaßfaktor an erster Stelle

Spiele sind zur Unterhaltung gedacht. Dabei sind bisweilen die simpelsten Spiele am attraktivsten, da sie wie etwa viele online Glücksspiele sowohl einfach mal schnell zwischendurch wie auch über einen längeren Zeitraum gespielt werden können. Dadurch, dass man entweder gegen sich selbst oder gegen programmierte Algorithmen spielt, ist es einfach, kurze Strecken der Langeweile alleine etwa beim schnellen online Automatenglücksspiel zu überbrücken. Im Gegensatz zum Filmschauen oder Buchlesen kann man sich bei vielen online Casinogames selbst interaktiv einbringen und versuchen, sich in ein nächstes Level zu spielen oder einen neuen Highscore zu erringen.

Auswahl an Spielen ist riesig

In der unendlichen Vielzahl an Spielen ist es fast unmöglich, nicht das passende Spiel für sich zu finden. Auch wer gerne Neues ausprobiert, ist durch die riesige Auswahl bestens versorgt. Die Möglichkeiten reichen von online Casino Spielen mit Roulette oder Blackjack über Strategiespiele, Jump & Run- oder Kampfspiele bis zu klassischen Spielen in Sportarten wie Fußball oder Autorennen.

Ein anderer wie im Alltag sein

Besonderen Anreiz schaffen die inzwischen immer realer aussehenden Spiele sowohl beim online Glücksspiel wie auch in den unterschiedlichsten virtuellen Gamingwelten. Hier kann man in andere Rollen schlüpfen und zum Beispiel das genaue Gegenteil zum wirklichen Leben verkörpern. Auch Handlungen, die sonst nicht möglich wären, wie fliegen können oder der Anführer von etwas sein, sind in Computerspielen oder online Glücksspielen möglich. Gerade Jugendliche, die sich noch austesten wollen, können dies in einem geschützten Rahmen nutzen. Auch dem langweiligen oder stressigen Schul- oder Arbeitsalltag kurz mit einem schnellen Automatenspiel zu entfliehen, bietet mannigfaltige Abwechslung.

Schnell mal zwischendurch abtauchen

Gerade das Spielen am Smartphone erlaubt ein flexibles und unkompliziertes Abtauchen in eine online Spielwelt auch einfach einmal kurz zwischendurch. Ob simple Automatenslots oder Action-Rollenspiele wie Night War, das Zocken am Handy ist deshalb so attraktiv, weil es in der Mittagspause auf der Parkbank oder zwischen zwei Terminen bei der Bahnfahrt schnell gespielt werden kann. Mit dem kleinen Gerät vergisst man schnell überall alles um sich herum.

Alleine, miteinander oder gegeneinander gamen

Dank der vielen Möglichkeiten des Internets sind sowohl Solitaire-Spiele in online Casinos wie auch Gemeinschaftsspiele mit beziehungsweise gegen Kollegen, Freunde oder auch Spieler am anderen Ende der Welt kein Problem. Es können Kontakte unter Gleichgesinnten geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Fazit

Die kleinen mobilen Geräte erlauben Spielerlebnisse, wann und wo man will. Das Gamen ermöglicht so allen Altersgruppen Entspannung und Spannung zugleich und befriedigt den Spieltrieb, der in vielen von uns seit jeher schlummert. Frust oder Langeweile können auf einfache und unkomplizierte Weise kompensiert werden. Da die Auswahl schier unendlich scheint, ist nicht nur für jeden etwas dabei, sondern es wird nie langweilig, da immer neue Varianten möglich sind.