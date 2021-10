Der Fußball-Weltverband FIFA wird seinen alljährlichen Kongress im kommenden Jahr wieder als Präsenz-Veranstaltung durchführen. Das höchste Entscheidungsorgan des Verbandes tritt am 31. März 2022 in Doha/Katar zusammen, einen Tag später findet an gleicher Stelle die WM-Auslosung statt. Im Jahr 2021 war der Kongress wegen der Corona-Pandemie erstmals virtuell abgehalten worden.

Die FIFA wird ihren Kongress in Doha abhalten (Foto: SID)

Die 211 Mitgliedsverbände kommen vor ihrer turnusmäßigen Sitzung im März aber schon einmal am 20. Dezember zu einem außerordentlichen Gipfel zusammen, um über Änderungen des internationalen Spielkalenders abzustimmen.

SID