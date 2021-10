An der Kulisse konnten sich die deutschen Fußballerinnen gar nicht sattsehen. Eine Nationalspielerin nach der anderen postete aus dem Teamhotel in Tel Aviv Fotos vom tollen Blick aufs Mittelmeer.

DFB-Frauen: Däbritz beschwört Spielfreude gegen Israel (Foto: SID)

Am Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de) sollte der Hauch von Urlaubsstimmung verflogen sein. In ihrem ersten Länderspiel gegen Israel streben die DFB-Frauen den dritten Sieg in der WM-Qualifikation an.

"Es liegt an uns, unser Spiel aufzuziehen, mit viel Spielfreude zu agieren, Chancen zu kreieren und Tore zu schießen", sagte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz nach dem Abschlusstraining am Mittwochabend im "wunderschönen" HaMoshava Stadion in Petach Tikwa.

Linda Dallmann erwartet eine "sehr leidenschaftliche Mannschaft", für die es "wahrscheinlich das Spiel des Lebens" sei. Auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland führt der zweimalige Weltmeister Deutschland die Gruppe H mit sechs Punkten aus zwei Spielen an, die Israelinnen sind nach einer Partie noch ohne Punkte.

SID