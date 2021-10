Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm macht sich für mehr Frauen in Fußball-Führungspositionen stark. "Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass Frauen da mehr Verantwortung übernehmen wollen, in Vereinen, in Landesverbänden, beim Deutschen Fußball-Bund, egal in welchen Bereichen. Dass sie es wollen, aber es auch zugelassen wird", sagte der Turnierdirektor der EM 2024 in der ZDF-Reportage "Fußball-Frauen - Zeit für die Offensive".

Ex DFB-Kapitän Lahm wünscht sich mehr Frauen im Fußball (Foto: SID)

Seine Vision beinhalte "mehr Frauen auch im Fußball". Dazu seien entsprechende Vorbilder nötig, die solche Funktionen übernehmen. In diesem Zusammenhang nannte Lahm Ex-Nationalspielerin Celia Sasic, mit der er im EURO-Team zusammenarbeitet und so direkt von ihrer Erfahrung und Perspektive profitiere.

Aus seiner Sicht brauche es aber auch stärkere Ermutigung durch "mehr Leute, die sagen: So, auf geht's, traut euch. Wir stehen hinter euch."

SID