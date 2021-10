Trainer Jose Mourinho und die AS Rom haben sich in der Conference League bis auf die Knochen blamiert. Der italienische Spitzenklub ging beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt am Donnerstag mit 1:6 (1:2) unter. Dadurch verdrängte Bodö/Glimt mit sieben Punkten die Roma (6) von der Tabellenspitze in der Gruppe C.

Nach 1:6-Klatsche: Jose Mourinho gesteht Fehler ein (Foto: SID)

"Sie haben mehr Qualität als wir. Ihre erste Mannschaft ist ein deutlich besseres Team als unsere zweite Mannschaft", sagte Mourinho: "Es ist mein Fehler. Ich wollte der ersten Garde nach dem Spiel bei Juventus eine Pause geben. Ich habe dieses Entscheidung getroffen. Und am Ende sind sie bessere Spieler als meine."

SID