Unglaubliche Szenen haben sich am gestrigen Sonntag auf einer Autobahn in Italien zugetragen. Einige Anhänger des italienischen Drittligisten Paganese Calcio dürften die Derby-Niederlage gegen Avellino nicht so gut verkraftet haben. Die aufgebrachten Fans blockierten eine Autobahn, um auf gegnerische Anhänger loszugehen.

Die Hooligans von Paganese Calcio hätten Medienberichten zufolge ihren Kleinbus sowie andere Fahrzeuge auf der Autobahn gestoppt, um den Verkehr aufzuhalten.

Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass die vermummten und mit Stöcken bewaffneten Anhänger zwei Autos mit Avellino-Anhängern beschädigt hätten. Eine Person soll dabei verletzt worden sein. Rund eine halbe Stunde blieb die Autobahn blockiert, ehe die Polizei anrückte.

Die Szenen im Video

Follia degli ultras della #paganese nel post gara contro l’Avellino. Autostrada bloccata e auto danneggiate. Aggressione folle pic.twitter.com/W5u784U481 — Michelangelo Freda (@m_freda21) October 24, 2021

von Ligaportal, Symbolbild: SID