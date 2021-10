Der Deutsche SportpresseBall ehrt die verstorbene Fußball-Ikone Gerd Müller. Der "Bomber der Nation" wird im Rahmen der Gala am 6. November in der Kategorie "Legende des Sports" ausgezeichnet. Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung erhält damit ein Sportler diese Würdigung nach seinem Tod. Der frühere Nationalstürmer war am 15. August im Alter von 75 Jahren gestorben.

Stürmer-Legende Gerd Müller verstarb am 15 August (Foto: SID)

"Wir würdigen damit das legendäre sportliche Lebenswerk einer Persönlichkeit, die mehr als ein Jahrzehnt lang nicht nur Fußball-Fans begeistert und berührt hat. Müllers Karriere ist einzigartig", teilten die Veranstalter mit, zu denen der Verband Deutscher Sportjournalisten und der Verein Frankfurter Sportpresse in Kooperation mit der Frankfurter Agentur metropress zählen.

Müller hatte in 607 Pflichtspielen 566 Treffer für Bayern München erzielt. Mit dem Rekordmeister holte er den Europapokal der Pokalsieger und den Europapokal der Landesmeister. Für die deutsche Nationalmannschaft traf Müller in 62 Spielen 68 Mal und wurde 1972 Europameister sowie 1974 Weltmeister. Zuletzt lebte er zurückgezogen. Vor fünf Jahren hatte seine Familie mitgeteilt, dass Müller an Alzheimer erkrankt war.

SID