Frauenfußball-Meister Bayern München will im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (13.30 Uhr/BR und hr) die Chance zur Revanche nutzen. Aus der 2:3-Auswärtsniederlage in der Bundesliga vor der jüngsten Länderspielpause hat der Favorit seine Lehren gezogen.

Frauenfußball-Meister Bayern München will Revanche (Foto: SID)

"Wir haben in Frankfurt nicht schlecht gespielt, aber besprochen, was wir noch besser machen können", sagte Trainer Jens Scheuer vor dem Heimspiel am FC Bayern Campus und betonte zugleich: "Wir stellen uns auf ein schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner ein."

Der ist naturgemäß höchst motiviert nach dem Coup im Punktspiel. "Wir werden gerade jetzt frech und mutig auftreten, glauben an uns und werden es den Bayern so schwer wie möglich machen", sagte Trainer Niko Arnautis, warnte aber: "Klar ist auch, dass wir wieder 100 Prozent reinwerfen und bereit sein müssen, über unsere Grenzen zu gehen."

SID