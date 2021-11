Karim Adeyemi reist mit viel Selbstvertrauen zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der von einigen deutschen Bundesligisten umworbene Stürmer erzielte beim 1:0 (0:0)-Erfolg von Österreichs Titelverteidiger Red Bull Salzburg bei Austria Wien den entscheidenden Treffer (65.). Es war bereits das elfte Saisontor des 19-Jährigen in der österreichischen Bundesliga. Salzburg baute den Vorsprung auf Sturm Graz zumindest vorübergehend auf 15 Punkte aus.

Karim Adeyemi erzielte den entscheidenen Treffer (Foto: SID)

Adeyemi wurde von Bundestrainer Hansi Flick für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Armenien berufen. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft sich am Montag.

SID