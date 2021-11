Kapitänin Alexandra Popp vom Frauenfußball-Vizemeister VfL Wolfsburg wird womöglich früher als geplant ihr Comeback nach einer langwierigen Knieverletzung geben. "Wenn alles gut läuft, könnte sie vielleicht im Dezember wieder komplett mit dem Team trainieren", sagte Trainer Tommy Stroot während einer Medienrunde am Donnerstag, nachdem die 30-Jährige erstmals wieder individuell auf dem Platz mit Ball trainiert hatte.

Popp könnte noch in diesem Jahr mit dem Team trainieren (Foto: SID)

Wegen einer Knorpelverletzung und anschließender Operation ist Popp seit Mai außer Gefecht gesetzt. Zuletzt war die Rückkehr zur Vorbereitung in der Winterpause das erklärte Ziel. Im kommenden Jahr möchte Popp unbedingt mit dem Nationalteam an der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli 2022) teilnehmen, aufgrund von Verletzungen hat die DFB-Kapitänin noch keine EM gespielt.

Mit Blick auf das Gipfeltreffen beim Meister FC Bayern am Samstag (14.00 Uhr/BR und NDR) freut Stroot sich "extrem" auf "das Topspiel in Deutschland". Die Intensität für die Spitzenteams durch die neue Champions-League-Gruppenphase führe allerdings dazu, "dass man nicht genau weiß, was man bekommt". München ist laut Stroot in diesem Spiel zwar "klarer Favorit, aber wir rechnen uns auch etwas aus".

SID