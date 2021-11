Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionszahlen strengere Regeln für den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen wie Sportevents. Es solle hier künftig die sogenannte 2G-Plus-Regel greifen, sagte Spahn am Freitag in Berlin.

Spahn will 2G-Plus-Regel für öffentliche Veranstaltungen (Foto: SID)

Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen aktuellen Coronatest Einlass bekommen. "Das ist ein schwerer Schritt, aber ein Schritt, den wir gehen müssen", sagte Spahn.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach von einer dramatischen Lage und forderte, bei Großveranstaltungen über eine Reduzierung der Besucherzahlen oder eine Absage zu diskutieren. "Am besten wäre es, wenn man bestimmte Großveranstaltungen absagen würde - ganz klar", sagte er.

SID