Einen schmerzhaften Beigeschmack hat die aktuelle Länderspielpause für ÖFB-Legionär Stefan Schwab. Der 31-Jährige postete auf Instagram ein Video, in dem ein Mitschnitt eines Mannschaftstrainings von PAOK Thessaloniki zu sehen ist. Bei einer Sprintübung prallte der ehemalige Kapitän des SK Rapid unglücklich mit seinem Teamkollegen Lucas Taylor aus Brasilien zusammen.

Eine schmerzhafte Angelegenheit, von der sich beide Kicker erst einmal erholen musste. "Working on the weekend as usual", schrieb Schwab unter das Video. Bei den Teamkollegen von Schwab und Taylor dürfte die Szene Erheiterung hervorgerufen haben. So kommentierte etwa Fernando Varela unter dem Video: "Was amazing."

Der Zusammenstoß im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot