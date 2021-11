Die Fußballerinnen des Neulings TSG Hoffenheim stehen in der Champions League nach der dritten Niederlage in Folge vor dem Aus. Der Bundesliga-Zweite musste sich gegen Titelverteidiger FC Barcelona im eigenen Stadion deutlich mit 0:5 (0:1) geschlagen geben und hat nur noch geringe Chancen auf das Viertelfinale.

Barcelona war das gesamte Spiel lang klar überlegen (Foto: SID)

Eine Woche nach dem 0:4 in Barcelona sorgten die schon im Hinspiel zweimal erfolgreiche Kapitänin Alexia per Foulelfmeter (41.), Irene Paredes (53.), Aitana Bonmati (57.), Marta Torrejon (89.) und Ana Maria Crnogorcevic (90.+2) für klare Verhältnisse. Während Barcelona als erstes Team das Viertelfinal-Ticket löste, ist die K.o.-Runde für Hoffenheim mit nur drei Punkten aus vier Spielen in weite Ferne gerückt.

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München sind ab 21.00 Uhr gegen Rekordsieger Olympique Lyon im Einsatz. Der VfL Wolfsburg ist am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) eine Woche nach dem 2:2 bei Juventus Turin im Heimspiel gegen den italienischen Meister gefordert.

SID