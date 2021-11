Red Bull Salzburg ist bereits seit einer ganzen Weile der Abonnementmeister in Österreich. Das ist auch nicht ganz überraschend, wenn man sich anschaut welche finanziellen Möglichkeiten der Fußballverein durch den Einstieg des Brausegiganten Red Bull hat. Durch die für österreichische Verhältnisse üppigen Zuwendungen des Limonadenherstellers hat der Verein aus Salzburg eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung als jeder andere Verein in der Bundesliga von Österreich. Zu einem großen Teil auch durch diese Konstellation hat sich RB Salzburg in Österreich zum Serienmeister entwickelt und kann sich eigentlich nur noch selbst das Leben im Bundesligaalltag schwer machen.

Allerdings führen die großen Erfolge im eigenen Land und die regelmäßigen Teilnahmen an einem der europäischen Wettbewerbe auch dazu, dass immer wieder Leistungsträger und auch die erfolgreichen Trainer von Vereinen aus der deutschen Bundesliga oder anderen internationalen Topvereinen abgeworben werden. Trotz dieser auch diesmal wieder schmerzlichen Abgänge ist RB Salzburg erneut hervorragend in diese Saison gestartet und scheint auf dem Weg zu einer erfolgreichen Titelverteidigung. Beim Wettanbieter Österreich gibt es aber selbstverständlich auch rund um die Spiele von RB Salzburg eine Vielzahl von attraktiven Wettmöglichkeiten.

RB Salzburg steht souverän an der Tabellenspitze

RB Salzburg musste nach einer äußerst erfolgreichen letzten Saison den Abgang von Erfolgstrainer Jesse Marsch verkraften und zusätzlich auch noch einige wichtige Spieler ins Ausland ziehen lassen. Die Verantwortlichen von RB Salzburg haben das aber einmal mehr als Herausforderung angesehen und gemeinsam mit dem neuen Trainer Jaissle wieder einige hochtalentierte neue Spieler in die Red Bull Arena geholt. Unter dem neuen deutschen Trainer macht RB Salzburg bisher in der österreichischen Liga schon wieder einen erstklassigen Eindruck und steht mehr als souverän an der Tabellenspitze.

Der Tabellenführer hat hierbei schon 38 Punkte in 14 Spielen eingesammelt und marschiert scheinbar unaufhaltsam vor der Konkurrenz weg. Eine Niederlage gab es für Red Bull Salzburg zumindest in der Bundesliga in dieser Spielzeit noch gar nicht und die bereits 12 Siege und zwei Unentschieden sind bislang eine mehr als beeindruckende Ausbeute. Nach diesen Resultaten hat sich RB Leipzig jetzt schon 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Wolfsberger AC herausgearbeitet.

Red Bull Salzburg zweimal nur mit einem Unentschieden

Ein Spiel gegen RB Salzburg ist für alle anderen Mannschaften in der Bundesliga immer wieder eine große Herausforderung und auch eine tolle Angelegenheit. Aus Salzburger Sicht lief es in der Liga insgesamt also zwölfmal schon komplett nach Plan und man ging beim Schlusspfiff als Sieger vom Feld. Lediglich in zwei Partien reichte es aus der Sicht von Trainer Jaissle leider nicht für einen vollen Erfolg und man musste sich jeweils mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Die ersten Punkte überhaupt liegen gelassen hat RB Salzburg in der Saison 2021/2022 am 11. Spieltag, als man auswärts beim SCR Altach trotz einer anfänglichen 1:0-Führung durch einen schnellen Ausgleichstreffer am Ende überraschend nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam.

Das zweite Spiel, das RB Salzburg nicht gewinnen konnte war dann die Partie Ende Oktober, als man beim SV Ried antreten musste. Bei dieser Begegnung wirkte RB Salzburg nicht so souverän wie bei vielen anderen Spielen in der österreichischen Bundesliga. Das führte dann dazu, dass man eine späte 2:1-Führung durch einen Treffer von Noah Okafor tatsächlich noch aus der Hand gab. In der Nachspielzeit musste bei diesem Auswärtsspiel nämlich Torwart Köhn doch noch einen weiteren Gegentreffer zum 2:2 hinnehmen.

Nach der Länderspielpause will RB Salzburg weitere Erfolge feiern

Beim letzten Bundesligaspiel vor der Länderspielpause mussten die Salzburger zu Austria Wien reisen. Dort lieferte RB Salzburg einmal mehr keine Glanzleistung ab und musste sich ganz schön ins Zeug legen, um beim Schlusspfiff doch noch als Sieger vom Feld zu gehen. Im ersten Durchgang gelang den Salzburgern noch kein Treffer, aber auf der anderen Seite ließ man erfreulicherweise auch keinen Gegentreffer hinnehmen.

In der Halbzeitpause scheint der eigentliche Co-Trainer Florens Koch, der den an Corona erkrankten Cheftrainer Jaissle vertrat, dann die richtigen Worte gefunden zu haben. Zumindest wirkten die Salzburger in der zweiten Spielhälfte dominanter und kreierten auch die eine oder andere Torchance. Trotzdem dauerte es letztlich bis zur 66. Spielminute, ehe der neue Sturmstar Karim Adeyemi für den umjubelten Treffer zum 1:0-Sieg gegen die Austria sorgte. Im weiteren Spielverlauf erzielte RB Salzburg dann zwar keinen weiteren Treffer mehr. Weil aber Torwart Philipp Köhn seinen Kasten im zweiten Durchgang sauber halten konnte, reicht es am Ende zu einem knappen sieg in der Hauptstadt.

RB Salzburg ist auch in der Champions League gut unterwegs

Die Salzburger sind aber nicht nur in der Bundesliga hervorragend unterwegs, denn auch in der Gruppenphase der Champions League macht RB Salzburg bisher einen guten Eindruck. Am letzten Spieltag gab es für die Salzburger zwar beim VfL Wolfsburg eine erste Pleite, aber trotz dieser 1:2-Niederlage steht der österreichische Meister in der Gruppe G weiterhin mit starken sieben Punkten noch immer an der Tabellenspitze. Damit haben die Salzburger noch immer gute Chancen bei den letzten beide Gruppenspielen bei Lille OSC und anschließend noch daheim gegen den Sevilla FC den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.