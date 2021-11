Fußball-Drittligist VfL Osnabrück meldet zwei Corona-Fälle in seiner Mannschaft. Bei den regelmäßigen Testungen der Niedersachsen wiesen Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer und Stürmer Marc Heider vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) bei Waldhof Mannheim laut Vereinsangaben positive Ergebnisse auf. Demnach befinden sich die beiden Profis mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne.

Zwei Spieler des VfL Osnabrück sind mit Corona infiziert (Foto: SID)

Die Begegnung in Mannheim kann allerdings nach komplett negativ ausgefallenen Antigen-Schnelltests bei den übrigen Spielern des Zweitliga-Absteigers wie geplant stattfinden.

SID