Der frühere Bundesliga-Trainer Andre Breitenreiter hat nach seiner Corona-Erkrankung zur Immunisierung aufgerufen. "Mir geht es trotz Corona Gott sei Dank sehr gut. Ich hatte nur leichte Symptome und mittlerweile spüre ich gar nichts mehr. Es hat sich deutlich gezeigt, dass mein vollständiger Impfschutz auf jeden Fall gut war, um nicht schwer zu erkranken", sagte der 48-Jährige bei Sport1.

Breitenreiter macht sich für Impfungen stark (Foto: SID)

Es sei aus seiner Sicht "empfehlenswert, sich impfen zu lassen", betonte der Trainer des Schweizer Tabellenführers FC Zürich. Nicht nur aus Selbstschutz, sondern "auch, um andere nicht zu gefährden".

Breitenreiter hat nach Stationen in Paderborn, auf Schalke und in Hannover nun in Zürich sein Glück gefunden. "Ich habe selten eine Truppe mit solch einem Teamspirit erlebt. Da wird es mir als Trainer sehr leicht gemacht", sagte er: "Der Schritt in die Schweiz war die absolut richtige Entscheidung."

SID