Die Fußball-Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger haben mit dem FC Chelsea den FA Cup gewonnen. Im pandemiebedingt verschobenen Finale der Saison 2020/21 vor 40.942 Zuschauenden im Wembley-Stadion setzten sich die Meisterinnen gegen den FC Arsenal mit 3:0 (1:0) durch und holten nach dem Liga-Pokal auch den dritten nationalen Titel.

FC Chelsea gewinnt mit Leupolz und Berger den FA CUP (Foto: SID)

Das deutsche Duo wirkte von Beginn an mit, Mittelfeldspielerin Leupolz leistete die Vorarbeit zum zweiten Treffer der australischen Star-Stürmerin Sam Kerr (57./77.). Fran Kirby hatte die Blues bereits in der dritten Minute in Führung gebracht.

SID