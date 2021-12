Die Gehälter im Profi-Fußball erlauben Sportlern ein Leben im absoluten Luxus. Vor allem in der Weltspitze des Fußballs gelingt es Stars wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo jedes Jahr Summen zu verdienen, die weit über dem normalen Lohn liegen. Der Fußball ist mehr als nur ein Sport und mittlerweile zu einer großen Show aufgebaut werden. Ausnahmekönner werden verehrt und wie absolute Superstars gefeiert. Die Millionengehälter ermöglichen es den Sportler auch abseits des Platzes stets eine gute Figur zu machen. Statussymbole wie Luxusautos, prunkvoller Uhren oder Designerklamotten gehören zum Alltag der Stars. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Profi-Fußballer geworfen und verraten Ihnen, wofür die Stars aus der Bundesliga und dem Ausland ihr Geld ausgeben. So erfahren Sie hier alles zum prunkvollen Leben und Reichtum der Fußball-Stars.

Fotocredit: SID

Die Liebe zu schnellen Autos

Die meisten Profi-Fußballer haben einen ganzen Garagenhof voller Sportwagen und exklusiver Fahrzeuge auf ihrem Anwesen. So sieht man Stars wie Aubameyang, Ronaldo oder Ibrahimovic in Autos wie den Ferrari Monza SP2 oder Lamborghini Aventador herumfahren. Die Vorliebe für exklusive Sportwagen und schnelle Fahrzeuge ist bei vielen Sportlern sehr aufgeprägt. Dabei geben viele Sportler auch abseits des Fußballs Vollgas. Der Union-Berlin Profi Max Kruse strebt nach dem Karriereende im Fußball an, professioneller Rennfahrer zu werden. So findet man die Profis aus dem Fußball regelmäßig auf der Rennstrecke. Ob als Zuschauer, als Fahrer – Autorennen und exklusive Fahrzeuge üben einen großen Reiz auf Sportler aus dem Fußballgeschäft aus. Besondere Events in der MotoGP oder Formel-1 werden auch von Fußballern gerne besucht. Tickets für die begehrten Rennen der Formel-1 gibt es derweilen ganz einfach im Internet zu finden. Die Plattform von Global-Tickets gilt als seriöse Anlaufstelle, um sich nicht verschiedene Tickets für anstehende Events zu sichern, sondern auch mithilfe des Early-Bird-Service auch sofort informiert zu werden, wenn es wieder Tickets für das Formel-1-Rennen am Hockenheimring oder am Nürburgring gibt. Wahrscheinlich nutzen auch Fußballer diesen Service, um in den Besitz der heiß begehrten Tickets für verschiedene Motorsport-Events zu kommen.

Das goldene Steak in Dubai

In den vergangenen Monaten und Jahren haben immer wieder Meldungen die Runde gemacht, wie Profi-Fußballer ihren Urlaub in Dubai verbracht haben und in exklusiven Restaurants essen waren. Dabei gibt es in Dubai ein ganz bestimmtes Restaurant, welches vergoldete Steaks serviert. Dieser pure Luxus ist schon bei vielen Fußballer wie Franck Ribery oder Jadon Sancho auf dem Teller gelandet und hat für einen regelrechten Skandal gesorgt. Auf den sozialen Netzwerken sorgte dieses Steak für großes Entsetzen seitens vieler Fans.

Fußballer engagieren sich auch für wohltätige Zwecke

Viele Sportler geben ihr Geld für absoluten Blödsinn aus – das stimmt. Doch geben die meisten Fußballer auch der Gesellschaft zurück. Wohltätige Zwecke unter Fußballern sind weit verbreitet. So haben die meisten Sportler eine eigene Stiftung oder spenden jedes Jahr große Summen für gemeinnützige Einrichtungen. Cristiano Ronaldo prahlt nicht mit seinen guten Taten. Doch gibt es kaum einen anderen Sportler, der so viel Geld spendet wie Ronaldo. So hat Ronaldo mehr als 70.000 Euro für eine lebenswichtige Gehirnoperation eines 10-jährigen Kindes bezahlt und 150.000 Euro an ein Krebszentrum in Portugal gespendet. Auch der Brasilianer Neymar fällt mit ähnlichen Spenden und Hilfsaktionen auf und hat schon viel Geld von seinen Millionengehältern für gemeinnützige Zwecke verwendet.