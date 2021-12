Nach der 0:5-Packung am Dienstag in der Champions League beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat der Chefcoach des türkischen Meisters Besiktas Istanbul, Sergen Yalcin, seinen Rücktritt erklärt. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Nach fünf sieglosen Spielen: Trainer Yalcin tritt zurück (Foto: SID)

Der Traditionsklub vom Bosporus war zuletzt fünf Spiele in Folge sieglos geblieben. In der Süper Lig belegt Besiktas derzeit einen enttäuschenden neunten Platz mit 18 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor.

SID