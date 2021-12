Der Pay-TV-Sender Sportdigital Fußball und die Medien-Plattform OneFootball haben sich die Übertragungsrechte für den Afrika-Cup 2022 (9. Januar bis 6. Februar) in Kamerun gesichert. Sportdigital zeigt die Spiele mit deutschem Kommentar live im Pay-TV, OneFootball überträgt alle Partien in Deutschland und in Österreich im kostenlosen Live-Stream mit englischem Original-Kommentar. Zudem will OneFootball nach Abpfiff Highlight-Videos aller Begegnungen zur Verfügung stellen.

Afrika-Cup wird live im Pay-TV zu sehen sein (Foto: SID)

"Wir freuen uns sehr für unsere Zuschauer, mit dem Africa Cup of Nations 2021 unser internationales Fußball-Angebot um einem weiteren hochkarätigen Wettbewerb erweitern zu können. Der afrikanische Kontinent hat große Weltstars hervorgebracht, umso interessierter schauen wir auf diesen Wettbewerb", sagte Gisbert Wundram, Geschäftsführer Sportdigital Fußball.

SID