Rene Weiler, früherer Trainer des 1. FC Nürnberg, hat knapp zweieinhalb Monate nach seinem Aus bei Al Ahly Kairo beim achtmaligen japanischen Meister Kashima Antlers einen neuen Vertrag unterschrieben. Das teilte der Klub aus der J1-League am Freitag mit. Der 48-Jährige war von November 2014 bis Juni 2016 Trainer in Nürnberg und führte den damaligen Zweitligisten in der Saison 2015/16 in die Relegation. Darin scheiterte Nürnberg an Eintracht Frankfurt.

Rene Weiler zieht es nach Japan (Foto: SID)

"Ich freue mich darauf, das Kommando bei den Kashima Antlers zu übernehmen. Ich werde mein Bestes geben", sagte Weiler. Nach seiner Amtszeit in Nürnberg ist es nach dem RSC Anderlecht, dem FC Luzern und Al Ahly die vierte Station.

SID